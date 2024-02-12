أخبار الهلال اليوم | رسالة سلمان الفرج للجماهير .. وإصابة لاعب جديد قبل قمة سباهان الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 12 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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زيارتان حاسمتان اليوم لملعب الهلال الجديد .. "المملكة أرينا" أمام اختبار الحقيقة!

يُسابق الهلال الزمن للحصول على الموافقات اللازمة ليبدأ مشواره الرسمي على ملعبه الجديد، المملكة أرينا، والذي شُيد في مدة قياسية تحت إشراف وزارة الترفيه السعودية وافتتح بمباريات كأس موسم الرياض (طالع التفاصيل).

رسالة سلمان الفرج إلى جماهير الهلال

أعرب سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي، عن اشتياقه الكبير لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع ابتعاده عن المباريات.

الفرج قال في مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مشتاق لجماهير الهلال؛ مثل اشتياقهم لي".

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إصابة نجم الهلال في الركبة

أعلن نادي الهلال السعودي، إصابة أحد لاعبيه، قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال كشف عن تعرص حارسه حبيب الوطيان، للإصابة على مستوى الركبة؛ حيث سيخضع لفحوصات طبية، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وصول نيمار إلى الرياض

وصل مساء اليوم الإثنين، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، إلى عاصمة المملكة "الرياض".

ومن المقرر أن يستأنف نيمار جونيور، برنامجه العلاجي من "القطع في الرباط الصليبي"، في العاصمة الرياض، خلال الفترة القادمة.

وداعًا للسعودية .. نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق يجدد مع ناديه!

خسر دوري روشن السعودي بعض سباقات الفوز بتوقيع النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، مثل ليونيل ميسي وهاري كين وكيليان مبابي ولوكا مودريتش، وقد أضيف مؤخرًا اسمًا جديدًا للقائمة (طالع التفاصيل).

جائزة قراره الأخير .. الغنام يفلت من عقوبات اتحاد الكرة بسبب "التمرد"

مازال الجميع في السعودية ينتظر قرارات لجنة الاحتراف بشأن اللاعبين الـ6 المتهمين بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023 (طالع التفاصيل).

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