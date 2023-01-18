أخبار الهلال اليوم | رسالة إلى راموس .. وسحبة ميسي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الـ18 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على أمنية لم تتحقق ومرارة خاصة .. بداية لم يكن يتمناها رونالدو في السعودية!

ربما إذا كانت خارج المملكة السعودية كانت ستعد مجرد مباراة ودية، لكن ولأن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، سوّق للمباراة جيدًا وأقبلت عديد القنوات الأجنبية بالفعل على الحصول على حقوق إذاعة المباراة، فإن لها زخمها الخاص.. "اقرأ التفاصيل"

الرفض متبادل .. بيريرا: عليّ الرحيل عن السعودية كي أشارك وأتطور!

كما يرفض جمهور الهلال السعودي استمرار المحترف البرازيلي ماتيوس بيريرا في صفوف فريقه، فإن اللاعب هو الآخر لديه رغبة في الرحيل، ومل الطريقة التي يُعامل بها في الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

ميسي يسحب على الهلال؟ .. "الزعيم لم يقدم عرضه لليو من الأساس"

"ميسي يسحب على الهلال" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة السعودية، منذ الصباح الباكر، يحمل سخرية منافسي الزعيم، من عدم إتمامه صفقة النجم الأرجنتيني. "اقرأ التفاصيل"

راموس نصراوي؟ .. البليهي يوجه رسالة خاصة لصخرة باريس سان جيرمان

وصلت بعثة باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لودية كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها غدًا. "اقرأ التفاصيل"

الهلال فسخ عقد بيريرا؟ البرازيلي يرد

كشف النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، عن حقيقة ما تردد حول اتخاذ إدارة الزعيم قرارًا بفسخ التعاقد معه خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

موعد جراحة المالكي في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال عن موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب الوسط عبد الإله المالكي، بعدما عادت له الإصابة من جديد.

وأشار نادي الهلال إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المالكي حدد إجراء الجراحة يوم الإثنين المقبل.

Shahid