الهلال فسخ عقد بيريرا؟ البرازيلي يرد

هل سيرحل بيريرا عن نادي الهلال؟

Shahid

كشف النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، عن حقيقة ما تردد حول اتخاذ إدارة الزعيم قرارًا بفسخ التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وانتشرت خلال الفترة الماضية، بعض الأخبار التي تُفيد بأن الهلال يريد فسخ العقد مع بيريرا، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكان الصحفي المصري عبد الحميد جلال قد نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خبرًا يُفيد بأن نادي الهلال قرر فسخ التعاقد مع بيريرا.

وجاء نص تغريدة جلال كالآتي: "الهلال السعودي قرر فسخ عقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، علمًا بأنه تعاقد مع اللاعب مقابل 17 مليون دولار من وست بروميتش الإنجليزي، قبل عامين".

ورد ماتيوس بيريرا على تغريدة الصحفي المصري قائلًا: "أخبار كاذبة"، لينفي كل ما تردد بشأن فسخ التعاقدمعه من جانب نادي الهلال.

Shahid