أخبار الهلال اليوم | حقيقة تدخل نيفيش لحل خلاف جيسوس وعبد الحميد، وشرط مشاركة مالكوم في السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 أغسطس 2024.

"إدارة النصر لا تقدر على إقالة كاسترو"

هناك صقر ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على الصفقة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"احتاج لـ30 متبرع من أجل الوالدة"..

هل سيرحل روكي عن برشلونة أم يُعاني من إصابة؟

"ميسي اليابان" يقول كلمته أمام الاهتمام السعودي..

معسكر أبها يجهز الحكام السعوديين ورئيسهم يهب للدفاع عنهم..

تعرف على الحالة الوحيدة التي ستجعلنا نُشاهد مالكوم بكأس السوبر

هل يمكن أن يتم تطبيق هذا البند؟

أزمة سعود انتهت .. فهل توسط نيفيش لحلها؟

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟