أخبار الهلال اليوم | دفاع سلمان الفرج عن ليونيل ميسي وعنصرية هلالية تجاه ماجد عبد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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تحديد موعد كلاسيكو الكأس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقرر أن تقام المباراة في 23 من أبريل المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

رفض خيانة الهلال وحمل جميل السعودية على ظهره .. إيميليانو دياز عاشق من طراز فريد

يمكنك أن تنظر إليه نظرة الرجل الخفي في الهلال، ويمكنك أيضًا أن تنظر إليه وكأنه وراء أي أزمة، ربما ترى أنه لا يستحق مكانه، وقد تشيد باجتهاده..

لكن كل هذا ليس مهمًا، الأهم أن جماهير الزعيم قاطبةً تدرك جيدًا إلى أي مدى يعشق إيميليانو دياز فريقها، كم هو متيم بهذا الفريق وبالبلد بشكل عام. (طالع التفاصيل)

فيديو | "احترم نفسك!" .. سلمان الفرج يرفض محاولات زميله للتقليل من ليونيل ميسي

قد يكونان زميلين يومًا ما، لذلك رفض سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، محاولات تقليل زميله من الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولو على سبيل المزاح. (طالع التفاصيل)

كارثة جديدة من إبراهيم الصالحي .. عنصرية فجة ضد ماجد عبد الله!

لا يزال الإعلامي الرياضي الهلالي إبراهيم الصالحي مصرًا على توريط نفسه في أزمات كبرى مع جمهور نادي النصر، لكن هذه المرة طال أسطورة العالمي وأحد نجوم الكرة السعودية الأسبق ماجد عبد الله. (طالع التفاصيل)

الاتحاد مرفوض .. صحيفة سعودية: ليونيل ميسي هلالي لثلاث سنوات

يبدو أن الصفقة اقتربت أكثر من أي وقتٍ مضى، بل أن قسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" السعودية يؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقع بالفعل للهلال. (طالع التفاصيل)

ليونيل ميسي هلالي؟ .. "انتظروا عندما تحج البقر على قرونها!"

"ميسي هلالي" هذا أول ما ستقابله في المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية حاليًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط تفاؤل كبير حول قدوم النجم الأرجنتيني بل وإتمام الصفقة بالفعل. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معًا أم وجهًا لوجه .. ما الأفضل للسعودية؟

لم يعد الأمر مجرد حلم، بل أصبح كريستيانو رونالدو جزءًا بالفعل من واقع الدوري السعودي، يُمكن القول أنه نصف الحلم .. والنصف الآخر بتواجد بطل العالم ليونيل ميسي في السعودية الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

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