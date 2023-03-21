ليونيل ميسي هلالي؟ .. "انتظروا عندما تحج البقر على قرونها!"

مع مرور الأيام، تزداد قناعة جمهور الهلال بقدوم ميسي، ولكن..

shahid

"ميسي هلالي" هذا أول ما ستقابله في المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية حاليًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط تفاؤل كبير حول قدوم النجم الأرجنتيني بل وإتمام الصفقة بالفعل.

ربما الحديث عن إتمام الصفقة آتٍ من وراء حديث الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد وحثه للجماهير على تجهيز البشوت في أول مباراة مقبلة للهلال، احتفالًا بإتمام الصفقة، لكن على أرض الواقع وحتى كتابة هذه السطور لم يجد أي جديد بشكل رسمي في هذه الصفقة المحتملة.

Shahid

لهذا سخر الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية من حديث الجماهير بثقة عن إتمام الصفقة، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سألني صديق: (ميسي) متى جاي ولمن!!، فأجبته بقناعة نورسي: سيحضر إذا حجّت (البقر) على قرونها".

تغريدة أبو هداية لم تتحدث عن الهلال فقط، إنما عن إمكانية قدوم ليو للدوري السعودي بشكل عام، إذ أن "إذا حجت البقر على قرونها"، هو مثل شعبي يشير لاستحالة أمر ما، فالأبقار لا تحج ولا تسير على قرونها.

جدير بالذكر أن الحديث عن إمكانية رحيل ميسي عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي يزداد مع مرور الأيام، في ظل توتر علاقته بجماهير ناديه وإطلاقهم صافرات الاستهجان عليه في المباريات الأخيرة، خاصةً بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

Shahid