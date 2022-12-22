أخبار الهلال اليوم | حكام ديربي الرياض .. وميشايل يعاني!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 22 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 22 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

Shahid

بنظامه الجديد .. الإعلان عن موعد قرعة كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إقامة قرعة كأس السوبر السعودي، والذي سيُقام بنظام جديد، بمشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخ البطولة. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ميشايل .. الزئبقي البرازيلي الذي يعاني على مقاعد الهلال!

مرة أخرى يظهر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو في دقائق معدودة رفقة فريقه نادي الهلال، ويقدم الإضافة، ويؤكد على أن الجلوس على مقاعد البدلاء ليس مكانه الذي يستحقه. "اقرأ التفاصيل"

"أصبحت لا أشجع الهلال" .. آل الشيخ يكرر ما فعله مع الأهلي

كرر تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ما فعله سابقًا مع النادي الأهلي المصري، ولكن هذه المرة مع نادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

حكام ديربي الرياض بين النصر والهلال

كشفت قناة "SSC" الرياضية، عن أن لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، اختارت الحكم المكسيكي سيزار راموس، من أجل قيادة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

Shahid