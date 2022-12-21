بنظامه الجديد .. الإعلان عن موعد قرعة كأس السوبر السعودي

تعرف على موعد قرعة كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إقامة قرعة كأس السوبر السعودي، والذي سيُقام بنظام جديد، بمشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

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ومن المقرر أن يشارك الهلال بصفته بطلًا للدوري، والاتحاد وصيفًا له، والفيحاء بطلًا لكأس الملك، وأما عن النصر فسيشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي، في ظل احتلال الهلال وصافة كأس خادم الحرمين.

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ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس السوبر السعودي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا يعلن خلاله عن تفاصيل قرعة كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد.

وستقام القرعة يوم السبت المقبل 24 ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك في مقر استديوهات قنوات SSC بمدينة الرياض.

بطولة كأس السوبر السعودي ستقام بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير القادم، من 3 مباريات، مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية.

Shahid