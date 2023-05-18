أخبار الهلال اليوم| حقيقة صفقة تيتي وسر المولود الجديد وأنباء هامة عن ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ18 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ18 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

خاص| الهلال يكشف حقيقة تفاوضه مع تيتي لتدريب الفريق

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تواجد المدرب البرازيلي تيتي في العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية، للتفاوض مع نادي الهلال من أجل تدريبه، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز (طالع التفاصيل).

موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة مثيرة تجمع بين الهلال وضمك في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من دوري روشن السعودي، موسم 2022-23 (طالع التفاصيل).

أنباء هامة للهلال.. خافيير زانيتي يكشف موقف إنتر النهائي من ضم ليونيل ميسي

علق الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي وأسطورة "النيراتزوري" على الأنباء التي ربطت مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى "الأفاعي" في الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

"مولود جديد" يهدد صفقة الهلال العالمية .. والحل عند ميسي

وضع نادي الهلال، خطة لـ"تدعيم" صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأسماء عالمية كبرى، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"لو كان رئيس الهلال حكمًا للكلاسيكو لاحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد!"

لم تمر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرور الكرام، حيث تحدث البعض عن تعرض العميد للظلم التحكيمي في تلك المباراة، وأنه كان يستحق الانتصار (طالع التفاصيل).

أمران يحسمان الصفقة .. الوحدة يتمسك بماتيوس بيريرا

يتمسك نادي الوحدة الإماراتي، بخدمات البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، المعار لصفوف الفريق، وذلك بعد تألقه خلال الشهور الماضية رفقة الفريق (طالع التفاصيل).