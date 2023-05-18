"مولود جديد" يهدد صفقة الهلال العالمية .. والحل عند ميسي

هل ينقذ ليونيل ميسي صفقة الهلال العالمية ؟

وضع نادي الهلال، خطة لـ"تدعيم" صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأسماء عالمية كبرى، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن إصرار من الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل؛ للتعاقد مع جوردي ألبا، ظهير أيسر نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال، يجد منافسة شرسة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة ألبا، بالإضافة إلى إصرار اللاعب نفسه، على البقاء في صفوف برشلونة.

وأوضحت أن الظهير الأيسر الإسباني، ينتظر مولودًا جديدًا في هذا الصيف؛ لذلك يريد الاستقرار في مدينة برشلونة، وعدم الرحيل إلى أي مكانٍ آخر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، على أن الهلال إذا نجح في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سيحاول تغيير وجهة نظر جوردي ألبا؛ وذلك من خلال جمع الثنائي المقرب معًا، إلى جانب التعاقد مع صديقهما الآخر سيرجيو بوسكيتس.