أخبار الهلال اليوم | حسين عبد الغني يصدم الهلاليين، وتحديد ملعب ذهاب نهائي آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 مارس 2023.

الاتحاد الآسيوي يُحدد ملعب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين احتضان ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

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وأوضح الاتحاد القاري عبر تويتر أن اللقاء سيُقام على ملعب الدرة الذي يخضع حاليًا لعدة تحسينات كونه أحد الملاعب المحددة من السعودية لاستضافة بعض مباريات كأس آسيا 2027، وستُلعب المباراة يوم 29 إبريل القادم.

15 لاعبًا من الهلال ينضمون لمنتخباتهم

يتواجد 15 لاعبًا مع الهلال حاليًا مع منتخبات بلادهم، بواقع 8 لاعبين مع المنتخب السعودي الأول و6 مع الأولمبي بجانب أندريه كاريلو الذي تلقى دعوة من منتخب بيرو.

الهلال في راحة من المران حاليًا بسبب التوقف الدولي، وسيستأنف الفريق تدريباته بعد يومين استعدادًا لمواجهة الخليج في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي.

حسين عبد الغني يصدم جمهور الهلال

صدم حسين عبد الغني نجم الكرة السعودية المعتزل الهلاليين بالإشارة إلى أن فريقهم هو صاحب الحظوظ الأقل في الفوز بلقب الدوري السعودي، خاصة مقارنة بالنصر والاتحاد.

إذ قال "حظوظ الهلال في الفوز بلقب الدوري ليست كبيرة، هي أقل بالتأكيد من النصر والاتحاد، السبب في ذلك يعود لضغط المباريات والجدول الصعب للفريق، اللاعبون في النهاية بشر وليسوا آلات".

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