فيديو | "احذر هذا ضرب ليونيل ميسي" .. تصرف غريب من مشجع مع علي البليهي وآخر يحذره!

علي البليهي تعرض لموقف غريب من أحد المشجعين..

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تعرض علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي لموقف غاية في الغرابة، بعد إصرار أحد المشجعين على التصوير معه بشدة ضد رغبته.

وفي مقطع فيديو نشره حساب "بيت الهلال" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر مشجع وهو يقتحم سيارة البليهي، في محاولة للتصوير معه.

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ومع محاولة البليهي لإبعاد المشجع وإغلاق السيارة، تزايد إصرار المشجع على التصوير معه، ليتدخل فرد آخر ويقول للمشجع: "احذر هذا ضرب ميسي"، في إشارة إلى ما حدث في مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022.

البليهي ابتعد عن سيارته قليلًا، ليسير المشجع خلفه ويواصل تصويره، قبل أن يرضخ مدافع الهلال ويقف وهو ممتعض من الموقف برمته.

واعتاد البليهي على مثل تلك المواقف من الجماهير، حيث تتكرر معه بشكل مستمر، خاصة وأنه يثير الجدل دائمًا داخل وخارج الملعب.

Shahid