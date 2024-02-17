أخبار الهلال اليوم | حسد نجم منتخب مصر .. وقرار مفاجئ من الرائد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 17 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 17 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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استعدادًا للانتقال إلى النصر؟ .. خطوة جديدة من لوكا مودريتش "الغاضب"

اتخذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، خطوة جديدة؛ قد تقربه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "محادثة تاريخية" بين جورج جيسوس ونيمار تكشف عن هدف الهلال الكبير!

أجرى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "محادثة مطولة" مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، على هامش تدريبات يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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"لا تلوموا لاعبيكم" .. وليد الفراج يحذر الهلال والنصر والاتحاد من "الصدمة"

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بالأداء المميز الذي قدمه فريق الأخدود هذا الموسم في دوري روشن السعودي، والذي كلله بالانتصار الأخير على أهلي جدة. "اقرأ التفاصيل"

"الزعيم المفتري".. عضو الهلال الذهبي يخشى من حسد نجم منتخب مصر!

تغنى مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي الذي يقدمه الهلال السعودي هذا الموسم، على المستوى المحلي ودوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

الزعيم يحطم الأرقام في الملعب والمدرجات.. جماهير الهلال تستعرض أمام النصر بطابور انتظار قياسي

احتفت جماهير الهلال برقم ضخم حققته خلال هذا الموسم الاستثنائي، حيث يتألق الفريق في الملاعب المختلفة بسلسلة انتصارات قياسية، بينما يحافظ "الموج الأزرق" على تواجده في المدرجات برقم ضخم. "اقرأ التفاصيل"

الرائد ينتقل إلى الرياض لمواجهة الهلال بـ "القطار"

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي الرائد قرر الانتقال من القصيم إلى الرياض، من أجل مواجهة الهلال يوم الأحد، عبر القطار وليس الحافلة.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء فريق الرائد سيسافرون عن طريق قطار سار، متوجهين إلى العاصمة الرياض، لمواجهة الهلال، بدلًا من الحافلة التي اعتاد على التنقل من خلالها إلى الرياض.

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