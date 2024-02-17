الزعيم يحطم الأرقام في الملعب والمدرجات.. جماهير الهلال تستعرض أمام النصر بطابور انتظار قياسي

الموج الأزرق يسيطر على القمة في دوري روشن

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احتفت جماهير الهلال برقم ضخم حققته خلال هذا الموسم الاستثنائي، حيث يتألق الفريق في الملاعب المختلفة بسلسلة انتصارات قياسية، بينما يحافظ "الموج الأزرق" على تواجده في المدرجات برقم ضخم.

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ونشرت صفحة دوري روشن السعودي تغريدة عبر موقع "ْX" (تويتر سابقًا)، تحتوي على أرقام الحضور الجماهيري خلال مباريات الدور الأول من موسم 2023 – 2024 بدوري المحترفين.

وجاء الهلال على رأس قائمة الأندية الأكثر حضورًا في دوري روشن خلال مباريات الدور الأول، بعدد حضور بلغ 269 ألف مشجع، فيما جاء النصر في المركز الثاني بفارق كبير (182 ألفًا)، والاتحاد ثالثًا (178 ألفًا)، والأهلي رابعًا (175 ألفًا).

في المقابل، كان الفتح الأخير في قائمة الحضور الجماهيري، إذ أنه على مدار الدور الأول لم تشهد مدرجاته تواجد أكثر من 14 ألف مشجع تقريبًا.

وتناولت صفحات الهلال تغريدة حساب دوري روشن على نطاق واسع، حيث افتخرت جماهير الزعيم بهذا الرقم الضخم، مشيرة إلى أن "صف الانتظار" للجماهير الزرقاء بلغ 191 ألف مشجع، وهو ما يتجاوز عدد مجموع حضور النصر طوال مباريات الدور الأول.

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نيذكر أن الهلال يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

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