أخبار الهلال اليوم | تغيير موعد مواجهة الفيحاء الودية، وحسم موقف ميتروفيتش من الكلاسيكو أمام الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 ديسمبر 2024.

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بعد غيابه عن المران للإصابة .. حسم موقف ميتروفيتش من مواجهة الاتحاد

أثار غياب ألكسندر ميتروفيتش عن مران الهلال خلال اليومين الأخيرين قلق الجمهور من إمكانية غيابه عن مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد يوم 7 يناير القادم.

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الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر منصة إكس كان قد أشار إلى أن المهاجم الصربي يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وقد أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب خضع لفحوصات طبية جديدة بالرنين المغناطيسي أظهرت أن الإصابة بسيطة ولن تمنعه من خوض مواجهة الاتحاد.

وأضافت أن ميتروفيتش سيخضع خلال الأيام القادمة لبرنامج استشفائي تحت إشراف طبيب الفريق تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

تغيير موعد مواجهة الفيحاء الودية

أعلن الهلال رسميًا عن تغيير موعد المواجهة الودية أمام الفيحاء استعدادًا لاستئناف البطولات المحلية السعودية عقب انتهاء كأس الخليج 26.

المباراة كان من المقرر أن تُقام يوم الثلاثاء لكن تم تقديمها ليوم غدٍ الإثنين حسب بيان النادي على منصة إكس.

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