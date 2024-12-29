"هذه نصيحتي له" .. نجم النصر السابق يواجه اتهامات بـ"تحريض" عبد الله الحمدان ضد الهلال

بعد تألقه اللافت أمام اليمن والعراق في كأس الخليج..

أصبح عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، نجم اللقطة في الشارع السعودي، بعدما لعب دورًا بطوليًا في قيادة الأخضر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد إقصاء العراق، حامل اللقب، من البطولة.

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وبعدما عانى المنتخب السعودي من خسارة الجولة الأولى، أمام البحرين بنتيجة (2-3)، وبينما كان الأخضر يتجه للتعادل مع اليمن في الجولة الثانية، أحرز الحمدان هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع، ليقود بلاده للفوز (3-2)، ثم سجل هدفين في مرمى العراق، ليفوز الأخضر بنتيجة (3-1)، ويعبر إلى دور الأربعة.

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ووجه يوسف خميس، نجم النصر السابق، عبر برنامج "المنتصف"، نصيحة إلى عبد الله الحمدان، بالرحيل عن الهلال، تزامنًا مع قرب إطلاق فترة الميركاتو الشتوي، الأربعاء، ولو على سبيل الإعارة، على غرار مصعب الجوير إلى الشباب، وعبد الله رديف للاتفاق.

وأوضح خميس أن الحمدان، بعد بطولة الخليج، لن يلعب مع الهلال، أو سيشارك بديلًا يلعب عدة دقائق، مضيفًا "أتمنى أن ينتقل عبد الله إلى فريق يحتاج إليه، حتى يشارك أساسيًا في المباريات".

هذه النصيحة جلبت الكثير من الانتقادات، لدى المتابعين، ضد يوسف خميس، والذي لاقى اتهامات بتحريض عبد الله الحمدان على الهلال، ومحاولته لتجريد الهلال من أحد أسلحته، فيما قال متابع إن الحمدان مع الهلال، مع نخبة النجوم المحترفين، والمشاركات دقائق أقل، أفضل من كثير من الأندية التي تشارك بالدوري.

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وشارك الحمدان في 11 مباراة مع الهلال، هذا الموسم، في جميع المسابقات، إلا أنه خاض مباراة كاملة واحدة، سجل خلالها هدفين في مرمى الطائي، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صنع 3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات بدوري روشن السعودي.