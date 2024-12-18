أخبار الهلال اليوم | حديث نصراوي حول خلاف بين جيسوس والإدارة، وحقيقة عدم تسديد قيمة عقد متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

حديث نصراوي عن خلاف بين جيسوس وإدارة الهلال

أثار الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي الجدل حول وجود خلاف بين إدارة الهلال والمدير الفني للفريق جورج جيسوس بسبب اختيار "ضحية" نيمار في فترة الانتقالات الشتوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العصيمي لم يشر صراحة للهلال وجيسوس لكنه اكتفى بالتلميح إلى وجود خلاف بين الطرفين، حيث ترغب الإدارة في التخلي عن الظهير الأيسر رينان لودي فيما يُعارض جيسوس ذلك ويُفضل رحيل قلب الدفاع خاليدو كوليبالي.

الأخضر خاض مباراة ودية أمام ترينداد وتوباجو يوم أمس "من جحيم العقوبات ونحس الإصابات إلى رهبة الهلال!" .. كأس الخليج يعيد الحياة إلى العقيدي وحراس السعودية

فرصة جديدة أمام حراس المرمى السعوديين؛ فهل يتم استغلالها؟!..

نجم الهلال يحسم المعركة

الصفقة الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين..

GOAL

اللاعب رحل لكن أسرار الصفقة لا تزال تخرج أمام الرأي العام..

أحد أكبر الأسماء المرتبطة بنادي الهلال..

الهلال دائمًا ما يفتخر ويتغنى ببيئته..