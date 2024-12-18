أخبار الهلال اليوم | حديث نصراوي حول خلاف بين جيسوس والإدارة، وحقيقة عدم تسديد قيمة عقد متعب الحربي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 ديسمبر 2024.
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حديث نصراوي عن خلاف بين جيسوس وإدارة الهلال
أثار الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي الجدل حول وجود خلاف بين إدارة الهلال والمدير الفني للفريق جورج جيسوس بسبب اختيار "ضحية" نيمار في فترة الانتقالات الشتوية.
العصيمي لم يشر صراحة للهلال وجيسوس لكنه اكتفى بالتلميح إلى وجود خلاف بين الطرفين، حيث ترغب الإدارة في التخلي عن الظهير الأيسر رينان لودي فيما يُعارض جيسوس ذلك ويُفضل رحيل قلب الدفاع خاليدو كوليبالي.
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