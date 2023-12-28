أخبار الهلال اليوم | تفاصيل عرض نجم إنتر .. واللعنة لا تترك الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الإصابة اللعينة .. نجم الهلال يغيب عن مواجهة الفيحاء

يواصل الهلال السعودي استعداداته لمواجهة الفيحاء، بعد غدٍ الجمعة، لكن دون أحد أهم نجومه في الموسم الجاري. "اقرأ التفاصيل"

"غضب جماهيري وتمرد" .. 9 نجوم مرشحين لـ"التدوير" بين أندية السعودية بقيادة بنزيما

مجموعة من الاقتراحات تدرسها المملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي؛ ضمن خطة تطوير القطاع الرياضي في البلاد بصفة عامة، وكرة القدم خاصة. "اقرأ التفاصيل"

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هدف النصر والاتحاد السابق .. السعودية تنافس الدوري الإيطالي على نجم آرسنال

تعمل المملكة العربية السعودية، على ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

مواجهة سعودية خالصة والهلال أمام اختبار صعب .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أجريت قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مواجهات قوية للغاية. "اقرأ التفاصيل"

تفوق على جوندوجان ومودريتش .. نجم إنتر يحسم موقفه من عرض الهلال

يبحث نادي الهلال عن تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، حيث يستهدف ضم أحد نجوم إنتر الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

مواعيد دوري أبطال آسيا تضع الأندية السعودية في ورطة!

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث وضعت مواعيدها الأندية المشاركة فيها في ورطة حقيقية. "اقرأ التفاصيل"

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