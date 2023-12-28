تفوق على جوندوجان ومودريتش .. نجم إنتر يحسم موقفه من عرض الهلال

الهلال يبحث عن تعويض نيمار

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يبحث نادي الهلال عن تعويض النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، حيث يستهدف ضم أحد نجوم إنتر الإيطالي.

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وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر، حتى يتمكن من العودة مرة أخرى.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي يتفوق تهديفيًا على إلكاي جندوجان ولوكا مودريتش، في تسجيل الأهداف، بينما يتساوى معهما في التمريرات الحاسمة.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال قدم عرضًا للنجم التركي يبلغ قيمته 18 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة 4 مواسم، ولكن اللاعب رفض العرض.

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ويُريد هاكان الاستمرار مع إنتر الموسم الحالي، حيث يستهدف أن يحقق لقب الدوري الإيطالي، في ظل الاعتماد عليه بصفة أساسية في صفوف الفريق.

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