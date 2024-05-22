أخبار الهلال اليوم | تفاصيل أزمة التتويج وصدمة نيمار .. وياسين بونو يرد على اهتمام باريس سان جيرمان

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"الكل رافض استقبال البطل" .. كواليس مثيرة في أزمة تتويج الهلال والنصر يسخر

بشكل رسمي.. أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، "نقل" مباراة الهلال والطائي، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن، إلى ملعب نادي الشباب، بدلًا من "المملكة أرينا" (طالع التفاصيل).

"لا احتفالات في ملعب الشباب".. الهلال يدرس "خطة استثنائية" للتتويج بدوري روشن

يتواصل الغموض بشأن تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حصده الزعيم للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"وافقنا بشرط وحيد!" .. الشباب يكشف أسرارًا جديدة في أزمة تتويج الهلال

كشفت مصادر بنادي الشباب، تفاصيل أزمة "تتويج" فريق الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي أشعلت الجدل في الشارع الرياضي، خلال الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

خاص | ياسين بونو يفاجئ الهلال .. "رد حاسم على اهتمام باريس سان جيرمان ومصير المشاركة في الأولمبياد"

حسم النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قراره في "ملفين مهمين"، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

فيديو | جورج جيسوس يصدم جماهير الهلال بسبب نيمار .. ويعلق على قائمة الراحلين!

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، صدمة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، عن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور (طالع التفاصيل).

"إذا كنت مشجعًا للاتحاد تُسرع اللقطة وإن كنت هلاليًا تفعل العكس".. اتهام خطير من مورينيو لحكام الفار!

بدا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، غير سعيد بطريقة استخدام تقنية الفيديو في ملاعب كرة القدم، خلال السنوات الماضية (طالع التفاصيل).

"الفضيحة عارية لا تجد من يسترها!" .. تشكيك جديد في ألقاب الهلال بعد تصريحات جوزيه مورينيو

لم تمر تصريحات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال قمة الاتزان الرقمي "سينك"، التي أقيمت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، مرور الكرام (طالع التفاصيل).

فيديو | بـ"كلمات حاسمة" .. رسالة علي البليهي بعد التقليل من إنجاز الهلال والتشكيك في المشروع السعودي

رد النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على "التقليل" من إنجاز الزعيم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"تم إجبارهما على خلع القميص!".. لفتة إنسانية من الهلال مع الطفلين ضحية أزمة ديربي النصر

قدّم مسؤولو نادي الهلال السعودي، لفتة إنسانية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد الأزمة التي شهدها ديربي الرياض الأخير، أمام النصر (طالع التفاصيل).

"على الطريقة الإنجليزية" .. عروض أجنبية لشراء الأندية السعودية

فاجأ مسؤول كبير في وزارة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، أندية المملكة العربية السعودية؛ وعلى رأسها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

مقاتل الأهلي مع مسمار الاتحاد وأسد الهلال .. أفضل صفقات دوري روشن 2023-24 "قولًا وفعلًا"

وأخيرًا نحن على مشارف انتهاء موسم الثورتين الصيفية والشتوية الكبيرتين في دوري روشن السعودي؛ الموسم الذي قدمت به السعودية درسًا للعالم أجمع بأنها قادمة وبقوة على مستوى الصفقات والمنافسة (طالع التفاصيل).

"نسخة كربونية من ريال مدريد إلى النصر" .. كريستيانو رونالدو ماركة مسجلة في كوارث البدايات

"الرأس إلى الأسفل مع تحريكها يمينًا ويسارًا بشكل غاضب".. مشهد متكرر أصبح يظهر به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد كل مباراة ديربي أمام الهلال (طالع التفاصيل).

SHAHID