أخبار الهلال اليوم | تطورات قضية كنو .. ومطالب بإيقاف "الجزار"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 ديسمبر 2022.

لا للعفو الرياضي .. الهلال مخمول والأهلي تجاهل صافرات الإنذار!

رسالة أصبحت هي الشغل الشاغل للغالبية خلال الأيام الماضية وستستمر معنا خلال الأيام المقبلة، لحين انتهاء الميركاتو الشتوي، كلٌ يبذل قصارى جهده لرصد فوائد "العفو الرياضي"، خاصةً وأن الأنظار تتجه نحو الأندية السعودية بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"جزار" .. مطلب بإيقاف تجاوزات لاعب الهلال

مشبهًا إياه بميرل رادوي؛ لاعب الهلال السعودي الأسبق، يطالب حاليًا الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله بإيقاف لاعب وسط الزعيم الحالي، لتدخلاته القوية في الكرات المشتركة. "اقرأ التفاصيل"

"سيعيد ترتيب الأوراق" .. احتجاج النصر على مشاركة كنو قد يقلب الموازين

رغم الثقة الكبيرة التي يتعامل بها نادي الهلال السعودي في ملف انتهاء فترة إيقاف لاعب وسطه محمد كنو إلا أن الإعلامي محمد أبو هداية تحدث عن مفاجآت قد تتفجر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

رئيس النصر: سنفوز بمعركة كنو ولم نحسم موقفنا من الميركاتو

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، عن موقفه من الاحتجاج على مشاركة محمد كنو في الديربي مع الهلال، وخطط النادي للميركاتو الشتوي. "اقرأ التفاصيل"

النصر يرفع مذكرة الاحتجاج ضد الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن قيام إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، برفع مذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، بسبب مشاركة محمد كنو لاعب وسط الزعيم، في مباراة الديربي التي أقيمت مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم دفع رسوم التقاضي، بعد تقديم الاحتجاج المبدئي لمراقب المباراة.

Shahid