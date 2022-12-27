"سيعيد ترتيب الأوراق" .. احتجاج النصر على مشاركة كنو قد يقلب الموازين

كنو شارك في مباراتين والهلال يؤكد انتهاء فترة إيقافه، لكن منافسوه يرفضون مشاركته

رغم الثقة الكبيرة التي يتعامل بها نادي الهلال السعودي في ملف انتهاء فترة إيقاف لاعب وسطه محمد كنو إلا أن الإعلامي محمد أبو هداية تحدث عن مفاجآت قد تتفجر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

كنو عاد للمشاركة في المباريات منذ الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي أمام الباطن، ثم شارك في مباراته الثانية بالأمس، أمام النصر، ضمن الجولة العاشرة.

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Shahid

لكن وبعد أن رُفض احتجاج الباطن على مشاركته، لعدم استكمال الإجراءات الشكلية، فإن العالمي أعلن بالأمس، تقدمه باحتجاج رسمي لمشاركة اللاعب في الديربي، مؤكدًا أنه حال رفض احتجاجه، سيلجأ لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وعلى خلفية احتجاج العالمي، فإن أبو هداية يرى أنه سيعيد ترتيب الأوراق القانونية في بعض اللجان، بجانب أنه سيكشف تدخلات في عمل اللجان.

الإعلامي لم يفصح عما يمكن أن يسفر عنه هذا الاحتجاج بشكل واضح، لكنه فقط اشترط أن يذهب للجهات المختصة دون التعرض لضغوطات من أحد.

يذكر أن كنو كان قد تم إيقافه في مايو الماضي لمدة أربعة أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات، على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تمديد عقده مع الزعيم بعدها بأيام، وهو القرار الذي أيده مركز التحكيم.

وبحسب تأكيد الهلال فإن إيقاف اللاعب انتهى في 20 من أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يرفض به منافسو الزعيم اعتبار فترة توقف الدوري، الذي استمر لشهرين، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ضمن فترة الإيقاف.