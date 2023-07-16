أخبار الهلال اليوم | تشخيص إصابة كوليبالي ولوكاكو صاحب "عقلية الأطفال" وتوريط فهد بن نافل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ16 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

راحة من التدريبات

منح البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، لاعبيه راحة من المران اليوم الأحد، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

واستغل اللاعبون فترة الراحة للقيام بجولة حرة في النمسا، قبل الانخراط في التدريبات من جديد غدًا الإثنين.

روميلو لوكاكو والهلال .. خسارة أصحاب "العقلية الطفولية" مكسب لو تعلمون عظيم!

انتهينا من جدل الهلال وليونيل ميسي، وحل محله جدل جديد، الزعيم الطرف الثابت في كل مرة، ولوكاكو هو ضيفنا الجديد. (طالع التفاصيل)

"الفضل لي" .. جورج جيسوس يكشف دوره في صفقة ريال مدريد وأردا جولر

يرى البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه لعب دورًا مهمًا في توجيه التركي أردا جولر؛ الوافد الجديد لريال مدريد الإسباني، نحو الملكي، مرجعًا الفضل لنفسه. (طالع التفاصيل)

رابطة دوري روشن تورط إدارة الهلال .. "فهد بن نافل يستفزنا بالملز!"

ورطت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أمام الجماهير بعد الكشف عن سبب إقامة غالبية مباريات الفريق في الموسم المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. (طالع التفاصيل)

خاليدو كوليبالي يقلق جورج جيسوس .. الكشف عن تشخيص إصابة مدافع الهلال

لم يستغرق السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، الكثير من الوقت للتعرض لأول إصابة له بقميص الزعيم، في وضع بث القلق في قلب الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

بعد انسحاب إنتر وظهور منافس جديد .. مبابي أمل الهلال الوحيد لضم لوكاكو

ربما كان يبدو مملًا للبعض، لكن الحلقات الأخيرة من مسلسل "روميلو لوكاكو" أضافت الكثير من الإثارة والغموض على المسلسل الطويل الذي بدأ مع انتهاء الموسم الماضي، وهو ما يجعل الجميع في حالة ترقب لما سيحدث وأين سيكون مشهد النهاية. (طالع التفاصيل)