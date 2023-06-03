أخبار الهلال اليوم | تحديد سعر بيع ميشايل .. والتنافس على كانتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 3 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق الهلال السعودي، اليوم السبت 3 يونيو 2023.

حقيقة اتفاق الأهلي مع محمد البريك .. وقرار صادم من الهلال في مستقبل موسى ماريجا

تعمل جميع الأندية السعودية حاليًا، وعلى رأسها الهلال والأهلي، على الاستعداد بقوة للموسم الرياضي القادم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

ماذا أجابه؟ كريم بنزيما يسأل كريستيانو رونالدو عن عرض الاتحاد

يبدو أن كريم بنزيما يعيش حالة من التردد فيما يخص مستقبله، وإن كان سيقبل بالعرض الضخم القادم من نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي أو يبقى في ريال مدريد حتى نهاية عقده صيف 2024، ولذا استعان بزميله القديم كريستيانو رونالدو واستشاره. "اقرأ التفاصيل"

كواليس مفاجئة .. بريطانيا جسر عبور ليونيل ميسي للهلال

يترقب العالم أجمع وخاصة في الرياض وبرشلونة قرار الأسطوري ليونيل ميسي حول مستقبله عقب نهاية رحلته في فرنسا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان. "اقرأ التفاصيل"

السعودية تسحب البساط .. صراع ثنائي وعرض لا يُصدق لضم نجولو كانتي

يبدو أن الجهات المسؤولة في السعودية مصرة تمامًا على سحب البساط من تحت أقدام الجميع في سوق الانتقالات الصيفي القادم، حيث تُواصل تقديم العروض المغرية للنجوم الناشطين في أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

جول 11 | جناح البطل والراحل بخفي حنين .. أسوأ صفقات الدوري السعودي

انتهى موسم 2022-2023 في دوري روشن السعودي بتتويج الاتحاد باللقب وحصول النصر على المركز الثاني، فيما حل الهلال ثالثًا والشباب رابعًا وهبط الباطن والخليج لدوري الدرجة الأولى. "اقرأ التفاصيل"

نجم الهلال يتفق مع ناديه الجديد بـ"خيانة مفاجئة"

توصل أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى اتفاق مبدئي مع كورينثيانز البرازيلي؛ للانضمام إليه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يُحدد سعر بيع عقد ميشايل ديلجادو

حدد نادي الهلال سعر التخلي عن البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "UOL" البرازيلية إلى أن الهلال لن يبيع ميشايل بمبلغ أقل من 20 مليون يورو، بعد تلقيه عروضًا برازيلية الفترة الماضية.