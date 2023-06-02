نجم الهلال يتفق مع ناديه الجديد بـ"خيانة مفاجئة"

أعطى موافقة مبدئية لناديه الجديد بعد الراتب الضخم

توصل أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى اتفاق مبدئي مع كورينثيانز البرازيلي؛ للانضمام إليه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

ووفقًا لصحيفة "Onefootball"، وافق النجم الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان نادي الهلال، على الراتب المعروض عليه من نادي كورينثيانز، بعد مفاوضات مكثفة، في الساعات الماضية.

وكشفت الصحيفة، عن أن كوييار، كان يتفاوض في البداية مع نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، للانتقال إليه في الصيف الحالي، قبل أن تتغير وجهته بعد عرض كورينثيانز المغري.

جدير بالذكر أن النجم الكولومبي، خاض تجربة في البرازيل مع نادي فلامنجو، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صيف عام 2019.