أخبار الهلال اليوم | بديل جوستافو كوييار .. وصدمة سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 11 مايو 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 11 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

فيديو | "أسوأ نهاية لأسطورة!" .. هل توافق على توقيع ميسي للهلال؟ الجمهور يرد

كريستيانو رونالدو ضد ليونيل ميسي؛ المواجهة التي حُرم منها العالم كله منذ عام 2018، قد تتكرر حينما قرر النجم البرتغالي الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، من أجل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، اقتربت من العودة بثوب دوري روشن السعودي، بعد اقتراب النجم الأرجنتيني من التوقيع لنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

نجم الهلال يساعد الأهلي لـ"النجاة" من عقوبة فيفا التاريخية

كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن "حل جديد" قد يساعد النادي الأهلي، في تسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات. "اقرأ التفاصيل"

"جاءت على الوحدة" .. مطالب للهلال بخسارة نهائي كأس الملك من أجل التاريخ!

أصبح نادي الهلال أمام موقف صعب للغاية، بعدما خسر جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وتبقى أمامه فقط كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط مُطالبة بترك تلك البطولة لمصلحة منافسه الوحدة! "اقرأ التفاصيل"

لن يكون الهلال؟ "محاولة لتغيير فريق ميسي الموسم القادم!"

كل الأخبار المنتشرة حاليًا، تؤكد على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على عرض نادي الهلال، واقترب من التوقيع بشكل رسمي للزعيم، ولكن ماذا عن محاولة تغيير فريق اللاعب؟ "اقرأ التفاصيل"

بديل جوستافو كوييار أمام الوحدة بنهائي كأس الملك

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على اللاعب الذي سيحل بدلًا من الكولومبي جوستافو كوييار لاعب الوسط، في نهائي كأس الملك، بسبب الإيقاف.

دياز سيعتمد على عبد الله عطيف في تشكيل الهلال بدلًا من كوييار، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

سالم الدوسري لن يشارك في نهائي كأس الملك

تخلف النجم سالم الدوسري، عن السفر رفقة بعثة نادي الهلال، إلى مدينة جدة، للمشاركة في مباراة الوحدة بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدوسري يعاني من مشاكل صحية، جعلته يغيب عن مباراة الفريق أمام الوحدة بنهائي كأس الملك.

Shahid