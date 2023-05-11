نجم الهلال يساعد الأهلي لـ"النجاة" من عقوبة فيفا التاريخية

نجم الهلال قد يكون الحل الأخير من أجل رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات عن الأهلي

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن "حل جديد" قد يساعد النادي الأهلي، في تسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، رغم عقوبة الحرمان من التعاقدات.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد حرم الأهلي من التعاقدات "فترتي تسجيل"، على خلفية قضية النجم الجامايكي لويس غرابان، مؤكدًا على أن دفع مستحقات اللاعب، لن يرفع العقوبة.

وأشار الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن نجم الهلال عبدالله عطيف، الذي وقع على عقود الانتقال إلى الأهلي، بداية من الموسم القادم، بالإضافة إلى صفقتي الراقي الأخريتين سميحان النابت وفهد الرشيدي؛ من الممكن أن يتقدموا باستئناف أو طلب إدخال أمام المحكمة الرياضية "كاس"، يطلبون فيه تعليق العقوبة مؤقتًا.

وأوضح القانوني الرياضي، أن طلب إدخال عطيف والنابت والرشيدي في القضية أمام "كاس"، من الممكن تأسيسه، بناءًا على 4 أمور؛ هي:

1- مبدأ "légitimation active" بالقانون السويسري.

2- عدة سوابق؛ منها 3744 و1880.

3- المادة 75 من المدني السويسري.

4- مبدأ المحكمة العليا السويسرية، الذي رسخ أن إصدار قرار توفر الصفة والمصلحة، لا يكون بمرحلة الإجراءات - وهي المرحلة الحالية باستئناف الأهلي -، بل يكون لاحقًا، أثناء نظر الموضوع.

ونبه أحمد الشيخي، النادي الأهلي بأن "فيفا"، قد يستأنف على قرار إدخال هؤلاء اللاعبين في القضية، لافتًا إلى أن سوابق مشابهة، تؤكد على أن فرصة قبول إدخالهم؛ حوالي 10%، ما يزيد من فرص الأهلي، في تسجيل صفقاته الصيفية الجديدة.

وفي النهاية، أكد الشيخي، على أن إمكانية تسجيل الأهلي، صفقاته الجديدة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ تتراوح بين 30 و45%.

Shahid