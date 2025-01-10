أخبار الهلال اليوم | مدة غياب أليكساندر ميتروفيتش .. وجدل نيمار مستمر وإنتر ميامي يحدد موقفه النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 10 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 10 يناير 2025

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"اعتقدت أنه سيُصاب بالجنون!" .. لاعب نوتنجهام يتحدث عن تجربة العمل تحت قيادة جورج جيسوس

أشاد البرازيلي الشاب موراتو، مدافع نادي نوتنجهام فورست، بمدربه السابق جورج جيسوس، الذي يتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالهلال، حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

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رسميًا | "لن يشارك في عديد المباريات!" .. الهلال يعلن مدة غياب أليكساندر ميتروفيتش بسبب الإصابة

كشف نادي الهلال بشكل رسمي، عن طبيعة إصابة أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه عن الملاعب. "اقرأ التفاصيل"

"انتقد لاعبي الخبرة وتساءل عن ذلك!" .. كواليس اجتماع جورج جيسوس مع نجوم الهلال بعد كلاسيكو الاتحاد

انتقد جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، "لاعبي الخبرة" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد السقوط أمام الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

هل يجتمع "إم إس إن" مجددًا؟ سواريز يتحدث عن انضمام نيمار إلى إنتر ميامي!

تحدث الأوروجوياني لويس سواريز نجم إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة الهجوم في ليفربول وأياكس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وغيرها من الفرق المختلفة عن صفقة محتملة يمكن أن تشعل الميركاتو. "اقرأ التفاصيل"

"اللاعب جاهز والجواب عندكم!" .. وكالة نيمار تحرج الهلال بعد أزمة تسجيله

هل سيتم إعادة تسجيل نيمار دا سيلفا جونيور في قائمة نادي الهلال "المحلية" مجددًا؟!؛ هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الوسط الرياضي السعودي، خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

هل ينضم نيمار إلى إنتر ميامي؟ ماسيكرانو يحسم الأمر نهائيًا

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي، على إمكانية انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال إلى فريقه، ليجمع الشمل مرة أخرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز. "اقرأ التفاصيل"

"كبسولة" ليستعيد مستواه المعهود .. مالكوم يُفاجئ الهلال بطلب "خاص"!

يُحاول النجم البرازيلي مالكوم لاعب نادي الهلال، استعادة مستواه المعهود، بعد تراجع خلال الفترة الماضية، حيث فاجئ ناديه بطلب خاص حتى يُساعده خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"