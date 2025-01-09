رسميًا | "لن يشارك في عديد المباريات!" .. الهلال يعلن مدة غياب أليكساندر ميتروفيتش بسبب الإصابة

ضربة قوية لنادي الهلال..

كشف نادي الهلال بشكل رسمي، عن طبيعة إصابة أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه عن الملاعب.

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ميتروفيتش عانى من الإصابة قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولكنه عاد إلى التدريبات ودخل "التشكيل الأساسي"، ليتعرض إلى الانتكاسة في أول 11 دقيقة، ويتم استبداله.

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وفي هذا السياق.. أوضح الهلال في بيانٍ رسمي مساء اليوم الخميس، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الصربي؛ أكدت إصابته في "العضلة الخلفية".

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وأعلن الزعيم الهلالي حاجة أليكساندر ميتروفيتش، إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع؛ قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مجددًا.

وبالتالي.. تأكد غياب ميتروفيتش عن مباريات الهلال ضد العروبة والفتح والوحدة والقادسية والأخدود، في الجولات من 14 إلى 18 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ إلا إذا حدث تحسن في حالته - عكس المُعلن عنه -.

جدير بالذكر أن الهلال ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من الاتحاد بـ"ركلات الجزاء"، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ مع احتلاله "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، عقب مرور 13 جولة.