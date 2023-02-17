أخبار الهلال اليوم | أسطورة الزعيم في خطر .. وتطور بشأن ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

محمد الدعيع في خطر .. مارسيلو جروهي يقترب من كسر رقمه القياسي

موسم أكثر من رائع يقدمه الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد السعودي، وإن كان يفعل منذ الموسم الماضي بالفعل. "اقرأ التفاصيل"

أنباء سارة للهلال؟ والد ليونيل ميسي: لن يلعب مرة أخرى لبرشلونة!

قام والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتوجيه صدمة قوية لجماهير برشلونة، في ظل الأحلام المستمرة لعودة أسطورة النادي من جديد. "اقرأ التفاصيل"

رسالة إلى رامون دياز .. حان الآن خلع رداء الأمان!

فرصة جديدة حصل عليها الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم للأندية، بعد أن كان على وشك الإقالة من منصبه بسبب تراجع مستوى الزعيم خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

من أضحك سالم الدوسري وروّع سلمان الفرج .. الوجه الآخر لمحمد كنو!

في كأس العالم قطر 2022، تحدث عنه العالم كنجم مميز، تتصارع عليه أندية أوروبا لخطفه من الهلال، بعد تألقه اللافت للنظر، خاصةً في الفوز التاريخي أمام الأرجنتين. "اقرأ التفاصيل"

متعب المفرج يخضع لجراحة في الغضروف

تعرض متعب المفرج مدافع نادي الهلال لإصابة في غضروف الركبة، مما جعله يخضع لعملية جراحية أمس الخميس في قطر، وتكللت بالنجاح.

وبالتالي سيُحرم نادي الهلال من خدمات المفرج خلال بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الفريق الأزرق مساء يوم الإثنين المقبل أمام شباب الأهلي الإماراتي.

سلمان الفرج جاهز للمشاركة مع الهلال بدوري أبطال آسيا

أصبح سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال جاهزًا للمشاركة رفقة فريقه نادي الهلال، خلال مباراته المقبلة أمام شباب الأهلي الإماراتي.

وتعافى الفرج من الإصابة في عضلة الساق، والتي تعرض لها مؤخرًا وجعلته يغيب عن الملاعب الفترة الماضية.