أخبار الهلال اليوم | السحر يطارد الزعيم .. وموقف نيمار الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

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"أخيرًا لعبت لفريق كبير" .. ميتروفيتش يضرب بقوة ضد فرقه السابقة بسبب الهلال!

يبدو أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال يعيش أفضل أيامه منذ انتقاله إلى دوري روشن السعودي، الأمر الذي جعله ينقلب على الفرق التي لعب لها قبل الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة جديدة للهلال والنصر وتمثيل خاص لكريستيانو رونالدو .. تفاصيل موسم الرياض 2023

أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، إطلاق النسخة الرابعة من موسم الرياض، بشكل رسمي، بدعم وتخطيط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. "اقرأ التفاصيل"

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صفقات الهلال "منحوسة" .. إصابة نيمار تتجدد!

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تجدد إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة فريق نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"نصراوي ولا تدري!" .. طقطقة ريم عبد الله تُحرج مشجعًا للنصر

طلبت الممثلة السعودية ريم عبد الله من مشجعي الهلال الوقوف بجانب الفريق في مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا، والتي ستقام يوم غدٍ الإثنين، وقد سأل أحد المشجعين النصراويين عن خصم الزعيم فناله ما لم يُحب. "اقرأ التفاصيل"

بعد شعوذة بيرو .. مدرب نافباخور يتوعد الهلال بالسحر في دوري أبطال آسيا

أصبح البعض حاليًا يلجأ إلى أشياء غير طبيعية، بحثًا عن الانتصارات في عالم كرة القدم، وذلك توعد صامويل بابايان مدرب نافباخور الأوزبكي فريق الهلال باستخدام السحر! "اقرأ التفاصيل"

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