"أخيرًا لعبت لفريق كبير" .. ميتروفيتش يضرب بقوة ضد فرقه السابقة بسبب الهلال!

المهاجم الصربي ينصح مهاجم يوفنتوس بالانتقال إلى دوري روشن

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يبدو أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال يعيش أفضل أيامه منذ انتقاله إلى دوري روشن السعودي، الأمر الذي جعله ينقلب على الفرق التي لعب لها قبل الزعيم.

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وقال ميتروفيتش خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا سعيد جدًا باللعب أخيرًا في نادٍ كبير مثل الهلال، إنه يُشبه ريال مدريد الإسباني".

وأضاف: "عندما تلقيت عرض الهلال تحدثت مع عائلتي والاستسلام لفكرة الاستمرار كانت مستحيلة، وليس لدي أي حنين إلى إنجلترا رغم أنني لعبت هناك لسنوات عديدة".

المهاجم الصربي واصل: "أوصيت زميلي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد أن سألني عن حالي عندما اجتمعنا رفقة المنتخب الصربي".

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واختتم ألكسندر تصريحاته قائلًا: "لاتسيو الإيطالي سيتأثر برحيل ميلينكوفيتش سافيتش، لأنه قادر على الإضافة لأكبر الفرق في العالم، وأتابع الدوري الإيطالي وأشجع روما".

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