أخبار الهلال اليوم | التسبب في إقالة رودي جارسيا .. وأخبار سارة في التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال يوم الأربعاء الموافق الـ12 من أبريل 2023

shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ13 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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السر في الهلال! .. الكشف عن سبب اتخاذ النصر قرار إقالة رودي جارسيا

تبين أن نادي الهلال وراء اتخاذ نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قراره، بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب نادي النصر! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "ماذا تُريد منك الفطائر؟" مكالمة غريبة من مشجع نصراوي لعلي البليهي

تلقى علي البليهي مدافع نادي الهلال مكالمة غريبة من أحد مشجعي نادي النصر، حيث لم يكن ما قاله المتصل مفهومًا بالمرة للاعب أو حتى من تداول المكالمة. "اقرأ التفاصيل"

مدرب الهلال السابق هدف النصر لتعويض رحيل رودي جارسيا

بدأت إدارة نادي النصر في التحرك الفعلي من أجل البحث عن مدرب جديد يقود الفريق الأصفر، بعد أن تم الاستقرار على إقالة الفرنسي رودي جارسيا من منصبه. "اقرأ التفاصيل"

حمد اليامي يقترب من العودة

اقترب حمد اليامي مدافع نادي الهلال، من العودة إلى الملاعب، بعد تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ الأمامية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن اليامي بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، والذي يتركز على المعدل اللياقي والبدني واستعادة حساسية الكرة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

خبر سار بشأن سلمان الفرج وياسر الشهراني

بدأ سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال في ملامسة الكرة، ضمن برنامجه التأهيلي المعد له من جانب الجهاز الطبي للفريق.

كما دخل ياسر الشهراني لاعب الفريق للمرة الأولى في المناورة الرئيسية التي فرضها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، استعدادًا لمباراة الباطن.

Shahid