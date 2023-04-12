فيديو | "ماذا تُريد منك الفطائر؟" مكالمة غريبة من مشجع نصراوي لعلي البليهي

مدافع نادي الهلال يتلقى مكالمة غريبة!

shahid

تلقى علي البليهي مدافع نادي الهلال مكالمة غريبة من أحد مشجعي نادي النصر، حيث لم يكن ما قاله المتصل مفهومًا بالمرة للاعب أو حتى من تداول المكالمة.

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ويعد علي البليهي أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي الهلال، حيث يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية من جانب المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للمشجع النصراوي الذي قام بالاتصال بعلي البليهي، حيث قال له: "وش يبون منك الفطائر؟"، والتي تعني "ماذا تريد منك الفطائر؟".

وأبدى من تداول تلك المكالمة استغرابه مما قاله المشجع النصراوي، حيث كان شيئًا غير مفهومًا لمدافع نادي الهلال، الذي لم يفهم هو الآخر ماذا يُريد المشجع!

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الباطن مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، قبل مواجهة ديربي الرياض أمام النصر يوم الثلاثاء المقبل بالجولة 25.

Shahid