أخبار الهلال اليوم | "البليهي يُحب إثارة غضب خصمه"، وبرنامج المالكي العلاجي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 يناير 2022.

المولد: البليهي يُحب إثارة غضب خصمه

أشاد فهد المولد نجم الشباب بمدافع الهلال والمنتخب السعودي علي البليهي، مؤكدًا أن شخصيته طيبة جدًا ولا علاقة لها بما يفعله داخل الملعب.

وأضاف خلال برنامج "مع عزيز" "البليهي أحد أفضل المدافعين في السعودية حاليًا، هو مدافع صعب وقوي، لم يكن أساسيًا مع رينارد في البداية لكنه انتزع فرصته باجتهاده ومستواه الممتاز".

وأتم "كنت دومًا في مشاكل مع البليهي قبل أن أتعرف عليه في المنتخب السعودي، كان من يبدأ بالمشاكل دومًا لأنه لاعب لا يرتاح إلا بإثارة غضب واستفزاز خصمه، البليهي لا يشعر أنه لعب جيدًا إلا بعد أن يؤذي خصمه، ذلك أسلوبه المفضل".

تعديل موعد السوبر وإدارته بحكام أجانب

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي تعديل مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بحيث تم تأجيلها ليوم واحد لتُلعب يوم 26 يناير بدلًا من الـ25، وذلك بعد تعديل مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وستُدار مباريات البطولة حكام أجانب يتحمل اتحاد الكرة نفقاتهم.

المالكي يخوض مرحلة تأهيل قبل الجراحة

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال سيخضع لتأهيل للركبة قبل إجراء العملية الجراحية المطلوبة لإصلاح الرباط الصليبي الذي تعرض للقطع خلال مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.

اللاعب الدولي السعودي سيضع ساند للركبة ويستخدم العكازين حتى تحديد الوجهة التي سيجري فيها الجراحة.

سعوديون هزموا الصليبي مرتين

تعرض عبد الإله المالكي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام واحد، هنا بعض من هزموا تلك الإصابة القاسية مرتين.

قبل المالكي، لاعبون سعوديون هزموا "إصابة الرباط الصليبي" مرتين

المولد يُرشح الهلال ثالثًا للمنافسة على لقب الدوري

رشح فهد المولد فريقه الشباب للفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وبعده وضع الاتحاد ثم الهلال.

المولد يستبعد نصر "رونالدو" من حسابات اللقب ويُنصف حمدالله

Shahid