المولد يستبعد نصر "رونالدو" من حسابات اللقب ويُنصف حمدالله

نجم الشباب اختار بين الهلال والنصر حال وصله عرضًا من الفريقين

Shahid

استبعد فهد المولد نجم الشباب نادي النصر من حسابات الفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، إذ وضعه في المرتبة الرابعة خلف الشباب والاتحاد والهلال على الترتيب.

المولد أوضح أن اختياراته كانت بناءً على ما لُعب من دوري روشن السعودي حتى الآن، وذلك رغم أن الأصفر يتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الليوث وتعاقد مؤخرًا مع كريستيانو رونالدو.

وأضاف لبرنامج "مع عزيز" مساء أمس "تعاقد النصر مع رونالدو صفقة كبيرة جدًا له وللدوري السعودي والمملكة كاملة، لم يتوقع أحد أن يتواجد في السعودية، أنا كلاعب فخر كبير لي أن ألعب ضده، ما بالك باللاعبين الذين سيتواجدون معه في التدريبات. هل أغمز له مثلما فعلت مع ميسي؟ لا، تلك فقط لميسي".

لاعب الاتحاد السابق فتح باب العودة لناديه حال تغيرت الإدارة الحالية، وأضاف "لم أكن سعيدًا بالخروج من الاتحاد، والصورة بقميص الشباب كانت صعبة جدًا، مشاعري كانت صعبة جدًا وبكيت كثيرًا. كنت أرغب بالبقاء بالطبع في الاتحاد ولكن لا أعلم ما هدف الإدارة مما حدث معي، ربما لديهم رغبة في تجديد الفريق. حتى سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي لم يكن لديهم رغبة في الخروج. حال تغيرت الإدارة ووصلني عرضًا من النادي للعودة أقبل بالطبع".

وتابع حول الهلال والنصر "لن أقبل أي عرض من الأهلي، لو تلقيت عرضين من الهلال والنصر سأختار الهلال. أحب سلمان الفرج كلاعب وقائد، هو شخصية ممتازة ولاعب محترم وأحد اللاعبين الذين أحبهم، كنت أتمنى أن ألعب معه في نفس الفريق".

النجم السعودي أنصف عبد الرزاق حمدالله، بقوله "حمدالله لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى مهاجم مثله، لم يكن أي دور في تخلي الاتحاد عني، بل على العكس .. تحدث معي بعد خروجي وأبدى حزنه لخروجي، قال لي "حين جئت أنا رحلت أنت"".

وأتم المولد حديثه بالتأكيد على أنه ذهب إلى برنامج المقالب الخاص بالمصري رامز جلال وهو يعلم ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف طبيعة المقلب أو رامز نفسه لكنه كان على علم بأنه برنامج مقالب.

Shahid