أخبار الهلال اليوم | الاستعانة بالشباب .. وتطورات تأهيل المالكي والفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 25 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 25 مايو 2023.

هل يفعلها الهلال؟ "محاولة لرفع رصيده والمساهمة في حصوله على الدوري"

الصراع أصبح محتدم جدًا بين الاتحاد والنصر على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد أن وصلنا إلى آخر جولتين، ولكن يبدو أن هناك محاولات لدخول الهلال في المنافسة والحصول على لقب الدوري! "اقرأ التفاصيل"

حُسم الأمر .. الكشف عن القرار النهائي في قضية محمد كنو!

يُمني نادي النصر النفس للحصول على نقطتين في مباراته أمام الهلال، والتي جمعت بينهما بالدور الأول، من أجل الاقتراب أكثر من صدارة دوري روشن للمحترفين، التي يسيطر عليها نادي الاتحاد حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يتحدى بطل إيطاليا .. ويختار مدربه الجديد!

مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، بدأت إدارات جميع الأندية السعودية، في التخطيط للعام الرياضي القادم 2023-2024؛ سواء من ناحية الصفقات الجديدة أو الراحلين. "اقرأ التفاصيل"

نجم المونديال والمشاغب الإسباني .. نجوم تستطيع تعويض عمر السومة في الأهلي

يبدو أن قصة النجم السوري عمر السومة مع ناديه الأهلي، اقترب من نهايتها، بعدما تلقى الراقي عرضًا من نادي العربي القطري من أجل ضمه، فمن هو الأنسب لتعويضه؟ "اقرأ التفاصيل"

سلمان الفرج وعبد الإله المالكي في عيادة الهلال

تواجد ثنائي خط الوسط سلمان الفرج وعبد الإله المالكي، في عيادة نادي الهلال، من أجل مواصلة البرامج التأهيلية الخاصة بالثنائي.

جاء ذلك على الرغم من حصول لاعبي الزعيم على راحة لمدة 24 ساعة، بعد العودة من الأحساء ومواجهة العدالة بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الهلال يُعسكر في النمسا ويستعين بلاعبي الشباب

قررت إدارة نادي الهلال، ضم عددًا من لاعبي درجة الشباب إلى معسكر الفريق الذي سيقام في النمسا، من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية، خلال المباريات التجريبية طوال المعسكر.

ونجح الهلال في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتأشيرات اللاعبين والأجهزة المساعدة للدخول إلى المعسكر الأوروبي استعدادًا للموسم المقبل.