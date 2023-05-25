الهلال يتحدى بطل إيطاليا .. ويختار مدربه الجديد!

الكشف عن المدرب المحتمل لنادي الهلال

مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، بدأت إدارات جميع الأندية السعودية، في التخطيط للعام الرياضي القادم 2023-2024؛ سواء من ناحية الصفقات الجديدة أو الراحلين.

وعلى رأس الأندية التي بدأت التخطيط للموسم القادم؛ الهلال الذي عانى من تذبذب كبير في النتائج مؤخرًا؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، فقط.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن إعلان الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار الصرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى 4 أسماء عالمية مرشحة لتدريب الزعيم؛ وهم: "البرازيلي تيتي، الإسباني لويس إنريكي، البرتغالي سيرجيو كونسيساو والإيطالي لوتشيانو سباليتي".

تيتي وإنريكي لا يرتبطان بأي نادٍ في الوقت الحالي، بينما يمتد عقد كونسيساو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، حتى 30 يونيو 2024.

من ناحيته.. اتخذ سباليتي قرارًا بالرحيل عن نادي نابولي، في الصيف الحالي؛ وذلك عقب قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب 33 سنة، قبل أن تكشف تقارير صحفية، عن إمكانية بقائه في منصبه.

المثير في الأمر، أن إنريكي وكونسيساو على رأس المرشحين لقيادة نابولي؛ حال تأكد رحيل سباليتي عن منصبه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، كما برز اسم المدير الفني الإسباني في الساعات الماضية، لخلافة كريستوف جالتييه، كمدرب لباريس سان جيرمان الفرنسي.