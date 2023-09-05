أخبار الهلال اليوم | الاتحاد "متمسك" بسالم الدوسري .. وتطورات مثيرة في مستقبل العويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يفاوض نجم باريس سان جيرمان .. ويفاجئ الهلال في صفقة سالم الدوسري

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، رفعوا راية التحدي؛ لحسم مجموعة من الصفقات الكبرى، وذلك قبل أقل من 3 أيام، على إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

48 ساعة حاسمة .. الشباب يُسابق الزمن لإنقاذ صفقة محمد العويس من الفشل

يُسابق نادي الشباب الزمن لإنقاذ صفقة محمد العويس حارس مرمى الهلال من الفشل، إذ لم يتبق لديه سوى 48 ساعة حتى غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي رسميًا (طالع التفاصيل).

"اتهامات بالخيانة وسقطات المبتدئين" .. الاتحاد بين خطايا المعيوف وقفاز جروهي الذهبي

صفقة "حيرت" المتابعين؛ تلك التي أعلن عنها مجلس إدارة نادي الاتحاد، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتعاقد مع الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، قادمًا من الهلال (طالع التفاصيل).

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الهلال يرفع من طموحات السعودية في كأس العالم للأندية

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن المملكة العربية السعودية، أصبحت تطمح الآن؛ لتتويج نادي الاتحاد، بلقب كأس العالم للأندية 2023؛ بعد إنجاز الهلال التاريخي، في النسخة الماضية.

وقال المسحل في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2023، إن حصول الهلال، على المركز الثاني في النسخة الماضية، رفع من الطموحات كثيرًا.

"فضيحة" لأجل الهلال والنصر ومؤامرة من الاتحاد .. منتخب السعودية "ليس" فوق الجميع!

كلٌ يبحث عن مصلحته فقط، أما المنتخب السعودي فليس من ضمن الأولويات حاليًا، الاتجاه كله يسير نحو دوري محلي قوي، و"الأخضر" يبكي في الزاوية! (طالع التفاصيل).

تاريخ العرب في كأس العالم للأندية، أفضل المراكز، وأكثر الدول تمثيلًا

منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في عام 2000، والحضور العربي كان حاضرًا بشكل شبه دائم، بأول مشاركة لناديي الرجاء المغربي والنصر السعودي (طالع التفاصيل).

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