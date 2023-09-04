تاريخ العرب في كأس العالم للأندية، أفضل المراكز، وأكثر الدول تمثيلًا

محمود عبد الرحمن
FIFA Club World Cup 2016 - Japan
كأس العالم للأنديةالجزيرةالترجي التونسيالوحدةالإتحادالوداد الرياضيالأهليالرجاء الرياضيالنصرالهلالالدحيلالعين

العرب لم يغيبوا عن مونديال الأندية سوى في نسختين فقط ..

منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في عام 2000، والحضور العربي كان حاضرًا بشكل شبه دائم، بأول مشاركة لناديي الرجاء المغربي والنصر السعودي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.

وقبل انطلاق فاعليات البطولة لهذا العام، والتي تحتضنها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، نستعرض معكم بالتفصيل تاريخ المشاركات العربية في البطولة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم للأندية؟

Cristiano Ronaldo Real Madrid Al JaziraGetty Images
المركزالناديالعام
السادسالنصر - السعودية2000
السابعالرجاء - المغرب
الرابعالاتحاد - السعودية2005
السادسالأهلي - مصر
الثالثالأهلي - مصر2006
الرابعالنجم الساحلي - تونس2007
السادسالأهلي - مصر2008
السابعأهلي دبي - الإمارات2009
السادسالوحدة - الإمارات2010
الثالثالسد - قطر2011
السادسالترجي - تونس
الرابعالأهلي - مصر2012
الثانيالرجاء - المغرب2013
السادسالأهلي - مصر
الخامسوفاق سطيف - الجزائر2014
السابعالمغرب التطواني - المغرب
السادسالوداد - المغرب2017
الرابعالجزيرة - الإمارات
الخامسالترجي - تونس2018
الثانيالعين - الإمارات
الخامسالترجي - تونس2019
السادسالسد - قطر
الرابعالهلال - السعودية
الخامسالدحيل - قطر2020
الثالثالأهلي - مصر
السادسالجزيرة - الإمارات2021
الرابعالهلال - السعودية
الثالثالأهلي - مصر
خرج من الدور الثانيالوداد - المغرب2022
الرابعالأهلي - مصر
الثانيالهلال - السعودية
-الاتحاد - السعودية2023
-الأهلي - مصر

ما أكثر الدول العربية تمثيلاً في تاريخ كأس العالم للأندية؟

Ismail El Haddad of Wydad Casablanca and Ryota Moriwaki of Urawa RedsGIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images

ظهر 16 ناديًا عربيًا من 7 دول عربية مختلفة في البطولة على مدار التاريخ على النحو التالي، لتصبح الإمارات الأكثر تمثيلاً بـ4 أندية، وجاء التمثيل على مستوى الدول على النحو التالي.

2

الأنديةعدد المشاركينالدولة
أهلي دبي، الوحدة، الجزيرة، العين 4 الإمارات
الرجاء، الوداد، المغرب التطواني 3 المغرب
الهلال، النصر، الاتحاد 3 السعودية
النجم الساحلي، الترجي 2 تونس
السد، الدحيل2قطر
الأهلي 1 مصر
وفاق سطيف 1 الجزائر

ما هي أفضل المراكز للأندية العربية في تاريخ كأس العالم للأندية؟

Cesar Delgado of Monterrey is challenged by Issam Erraki Raja Club World Cup 2013

الانجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف وقد خسر البطولة أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل دورى أبطال أوروبا، بهدفين دون مقابل، ليحقق المركز الثاني والميدالية الفضية.

وكرر العين الإنجاز ذاته في 2019 كمضيف، ثم نجح الهلال بطل آسيا في الوصول للمركز الثاني في نسخة 2022.

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  • 99323كريم بنزيما
  • 10714خاليدو كوليبالي
  • 19302روبرتو فيرمينو
  • 8800نجولو كانتي
  • 23521مارسيلو بروزوفيتش
  • 47039صفقة أخرى
208699 الأصوات
الناديالمركز
- الأول
الرجاء (المغرب)، الهلال (السعودية)، العين (الإمارات)الثاني
الأهلي 3 مرات (مصر)، السد (قطر) الثالث
النجم الساحلي (تونس)، الجزيرة (الإمارات) الرابع
وفاق سطيف (الجزائر)، الاتحاد (السعودية)، الدحيل (قطر) الخامس
الترجي (تونس)، الوحدة (الإمارات)، الوداد (المغرب)، النصر (السعودية) السادس
أهلي دبي (الإمارات)، المغرب التطواني (المغرب) السابع

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