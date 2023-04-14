أخبار الهلال اليوم | اختلاف جمهور الزعيم .. وقرار بشأن محمد العويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال يوم الجمعة 14 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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"الهلال وقع في خطأ فادح مع جماهيره قبل ديربي النصر!"

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ولكن يبدو أن إدارة الزعيم وقعت في خطأ قبل تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

حتى جماهير الهلال هناك مختلفة .. فليرفع الجميع القبعة لجمهور جدة!

تعلم ما هو الممتع في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي؟، ربما يخطر في بالك وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو ربما حمية المنافسة على اللقب المشتعل بين الرباعي الاتحاد، النصر، الشباب والهلال. "اقرأ التفاصيل"

الأمر أصبح رسمياً؟ شكوى كويتية بحق بطل أزمة الشباب والهلال ماجد الشمراني

أصبح اسم الحكم المحلي ماجد الشمراني الأكثر تداولًا في الوسط الكروي السعودي، بعد الأزمة التي تسبب فيها في مباراة الشباب والهلال، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي .. ثورة الدوري السعودي تستهدف 50 لاعبًا عالميًا!

أصبح الدوري السعودي حديث العالم كله، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، كما أن نادي الهلال يحاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هناك خطة مُحكمة وضعتها المملكة للارتقاء بمستوى الدوري. "اقرأ التفاصيل"

الهلال مهدد بفقدان الدوسري أمام النصر

يلعب نادي الهلال مباراته اليوم أمام الباطن، وقد يخسر أحد أهم لاعبيه، قبل مباراة النصر في ديربي الرياض، وهو ناصر الدوسري.

الدوسري سيلعب مباراة الباطن بكل حذر، خوفًا من الحصول على كارت أصفر، قد يحرمه من المشاركة في ديربي الرياض المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

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العويس يحرس مرمى الهلال أمام الباطن

قرر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الدفع بالحارس الدولي محمد العويس أساسيًا أمام الباطن، بدلًا من عبد الله المعيوف الذي تخلف عن البعثة التي سافرت إلى حفر الباطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ويريد دياز منح الفرصة للمشاركة أمام محمد العويس، من منح راحة للمعيوف الذي عانى من ضغط تلاحم المباريات.

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