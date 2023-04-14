"الهلال وقع في خطأ فادح مع جماهيره قبل ديربي النصر!"

هل يؤثر هذا الخطأ على جماهير الهلال في ديربي الرياض أمام النصر؟

shahid

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ولكن يبدو أن إدارة الزعيم وقعت في خطأ قبل تلك المواجهة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ويسعى الهلال لتحقيق الانتصار على النصر، من أجل الاقتراب من القمة، حيث يحتل المركز الرابع حاليًا برصيد 46 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني بـ53 نقطة.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "الهلال لم يوفق في سعر تذكرة ديربي الرياض أمام النصر، لأنها مرتفعة على الجماهير".

وأضاف: "يجب على إدارة الهلال أن تحفز الجماهير لاستنهاض الفريق ودعمه للمدرجات خلال تلك المباراة المهمة، خاصة وأنها لها جوانب نفسية وتحفيزية أكثر من الاستفادة المالية".

واختتم الشيخ تصريحاته قائلًا: "إدارة الهلال وقعت في خطأ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المباراة، وكان يجب أن يتم تخفيضها حتى تحضر الجماهير بكثافة".

Shahid