أخبار النصر اليوم | لعنة الأهلي .. وعمرة ماني تشعل الأجواء!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الرابع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الرابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني" .. ساديو ماني يتحدث بعد أول مباراة مع النصر

خاض السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر السعودي، أمس الخميس، أول مباراة له بقميص العالمي، أمام الزمالك، ليخرج بعدها للحديث عن شعوره في تلك المباراة. "اقرأ التفاصيل"

القلق يتصاعد في أوروبا .. رئيس الاتحاد الإيطالي يُطالب فيفا بإيقاف السعودية

تتصاعد موجة القلق والغضب في أوروبا مما يحدث في الدوري السعودي واستقطاب الأندية للعديد من النجوم الناشطين في كبرى دوريات القارة العجوز مثل كريم بنزيما وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني. "اقرأ التفاصيل"

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"عقبال رونالدو وتاليسكا" .. عمرة ماني ونجوم النصر تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

نجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية البطلة العربية بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس، وقد احتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العُمرة في مكة المكرمة. "اقرأ التفاصيل"

تذكروا لعنة الأهلي .. إلى الهلال والنصر والاتحاد "الفشل المحلي يصاحب الإنجاز العربي غالبًا"

دائمًا ما كانت الأندية السعودية، "المنافس الأول" على لقب البطولة العربية، بمختلف مسمياتها، منذ انطلاق النسخة الأولى منها، في عام 1981، وحتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

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