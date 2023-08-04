"عقبال رونالدو وتاليكسا" .. عمرة ماني ونجوم النصر تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

النصر تأهل لدور الـ8 في كأس الملك سلمان

GOAL

نجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية البطلة العربية بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس، وقد احتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العُمرة في مكة المكرمة.

الناشطون عبر السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو يُظهر عددًا من نجوم الفريق يتقدمهم ساديو ماني وسيكو فوفانا ووليد عبد الله في المسجد الحرام، وقد أحدث ردود فعل متباينة بين الإشادة والانتقاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العديد من المغردين عبر تويتر أشادوا بتصرف نجوم النصر وتمنوا دخول كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام وأداءهم مناسك العمرة مستقبلًا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.

النصر كان قد ضم ماني من بايرن ميونخ وقد شارك في مواجهة الزمالك رغم وصوله السعودية قبل يومين فقط من موعد المباراة.

النصر سيُواجه الرجاء المغربي في دور الـ8 من كأس الملك سلمان، فيما ينتظر الجميع مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

GOAL