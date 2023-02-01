أخبار النصر اليوم | استهداف أصدقاء رونالدو .. ورفض نقل لقاء الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 فبراير 2023.

عضو شرف نصراوي يُهدد إعلامي شهير في مكالمة هاتفية!

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن تلقيه تهديدًا من أحد أعضاء الشرف بنادي النصر خلال الساعات الماضية، مبديًا استغرابه من تصرف هذا العضو. "اقرأ التفاصيل"

الصفقات النارية تكتمل.. عرض سعودي خيالي لزملاء رونالدو الثلاثة!

يبدو أن طموحات التطوير الرياضي في المملكة العربية السعودية لم تقف عند حدود كريستيانو رونالدو وصفقة انضمامه إلى صفوف النصر السعودي، الأمر يفوق ذلك بكثير. "اقرأ التفاصيل"

صفر ريال مدريد ومفاجأة رونالدو .. الفائزون والخاسرون من الميركاتو الشتوي

مع دقات عقارب الساعات في العالم بنهاية شهر يناير وبداية فبراير انتهى موسم الانتقالات الشتوية، ليصبح على كل نادٍ إكمال موسمه باللاعبين المتاحين في قائمته حاليًا سواء دعم الفريق بلاعبين جُدد أم الاكتفاء بالمتواجدين لديه. "اقرأ التفاصيل"

رفض نقل مباراة النصر أمام الوحدة

أكدت صحيفة "عكاظ" على أن لجنة المسابقات، رفضت نقل مباراة الوحدة أمام النصر، إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وكان النصر والوحدة قد طلبا نقل المباراة من ملعب الشرائع إلى ملعب الجوهرة، من أجل الاستفادة من السعة الجماهيرية الكبيرة لملعب الجوهرة بدلًا من الشرائع.

إصابة لاعب الفتح قبل الاستعداد لمواجهة النصر

أجرى فريق نادي الفتح تدريباته، استعدادًا لمواجهة النصر مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وشهدت التدريبات غياب اللاعب أيمن الخليف، بعد إصابته في مفصل القدم، خلال مباراة الوحدة الأخيرة في دوري روشن.