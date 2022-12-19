أخبار النصر اليوم | موقف "غريب" من العدالة، والاحتفالات بفوز الأرجنتين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 ديسمبر 2022.

النصر يُهنئ الأرجنتين باللقب العالمي

نشر حساب النصر على تويتر تهنئة لجميع مشجعي الأرجنتين لفوز المنتخب الوطني مساء أمس بكأس العالم 2022 في قطر.

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ونشر النادي تغريدة أخرى هنأ بها دولة قطر بالعيد الوطني وبنجاح تنظيم المونديال.

نجوم النصر يحتفلون بفوز ميسي بكأس العالم

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر بعض نجوم النصر وهم يحتفلون بفوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم مساء أمس في الدوحة.

ويظهر في المقطع عددًا من اللاعبين مثل وليد عبد الله وسلطان الغنام وعبد الإله العمري.

نقل مواجهة النصر والعدالة

أفادت عديد التقارير الصحفية أن مباراة النصر والعدالة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الأربعاء القادم نقلت من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

ويعود السبب لذلك لعدم جاهزية مرسول بارك وانشغاله بالعديد من الفعاليات حاليًا، ولم يتم تأكيد الأمر رسميًا بعد عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

حسم موقف غريب من مواجهة العدالة

من المقرر أن يحسم رودي جارسيا المدير الفني للنصر موقف الجناح عبد الرحمن غريب من مواجهة العدالة بنهاية مران اليوم أو الغد.

اللاعب تعرض لإصابة عضلية مؤخرًا وغاب عن المباراة الأخيرة أمام الرائد.



جارسيا يطلب من النصر ضم نجم هولندا

المدرب الفرنسي طلب من إدارة ناديه استغلال وضع جناح برشلونة في ناديه وضمه خلال يناير القادم.

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