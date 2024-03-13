أخبار النصر اليوم | موقف عبد الرحمن غريب من الكلاسيكو .. ونجم العالمي سيرحل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء 13 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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غياب ثنائي الدفاع .. حسم موقف عبد الرحمن غريب من مواجهة النصر والأهلي

عزز الثنائي، عبد الإله العمري ومحمد آل فتيل، أزمة النصر الدفاعية أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

هل يلحق بمواجهة النصر؟ جلسات علاجية مكثفة لنجم وسط الأهلي

يُسابق الجهاز الطبي في النادي الأهلي الزمن لتجهيز نجم الوسط، محمد المجحد، لمواجهة النصر المرتقبة في دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم. "اقرأ التفاصيل"

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منصب مفاجئ .. الكشف عن السبب الحقيقي لزيارة جوزيه مورينيو للسعودية

أثارت زيارة جوزيه مورينيو الأخيرة للسعودية وحضوره لعدد من فعاليات موسم الرياض جدلًا واسعًا حول إمكانية التعاون معه مستقبلًا، وقد كشف موقع "كوت أوف سايد" عن السبب الحقيقي لتلك الزيارة. "اقرأ التفاصيل"

جوهرة إيطاليا، جوكر السعودية وأبطال أسوأ 10 قرارات إدارية بشأن تجديد العقود

وصول العقد إلى نهايته إحدى أصعب لحظات كرة القدم بالنسبة للاعب والنادي، لأن كلًا من الطرفين يبدأ يسأل نفسه حول مدى رغبة الطرف الآخر في تجديد العقد وما هي الشروط الجديدة وما هي الخيارات الأخرى حال انتهت تلك العلاقة. "اقرأ التفاصيل"

مستواه الحالي لا يكفي للبقاء.. نجم النصر يقترب من الرحيل!

يدرس النصر السعودي إمكانية ترك نجمه السنغالي ساديو ماني مع تناقص المردود الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، ووجود فريق أوروبي كبير مستعد لتقديم عرض من أجله. "اقرأ التفاصيل"

"كريستيانو رونالدو السبب" .. نجم مانشستر سيتي يرحب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي

كشف النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب "البريمييرليج"، عن رأيه في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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