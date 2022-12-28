أخبار النصر اليوم | موعد عودة مادو .. ورائعة تاليسكا الأفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 ديسمبر 2022.

رئيس النصر: سنفوز بمعركة كنو ولم نحسم موقفنا من الميركاتو

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، عن موقفه من الاحتجاج على مشاركة محمد كنو في الديربي مع الهلال، وخطط النادي للميركاتو الشتوي. "اقرأ التفاصيل"

صفقة مبكرة في الميركاتو.. رودي جارسيا يوافق على رحيل ظهير النصر إلى الباطن

يقترب نادي الباطن السعودي من الحصول على خدمات ظهير فريق النصر الأيسر منصور الشمري، على سبيل الإعارة، في صفقة مبكرة من صفقات الميركاتو الشتوي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بصورة واضحة المعنى.. تاليسكا يرد على أنباء فسخ عقده مع النصر

حرص البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر على الرد ولو ضمنيا على أنباء رحيله عن ناديه، بعد انتشار أنباء عن طلبه فسخ عقده مع "العالمي". "اقرأ التفاصيل"

أهلًا بريال مدريد؟ حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر بسبب ابنه!

خطوة غير متوقعة قد تغير تمامًا من التكهنات حول مصير المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسبب هو الفريق الذي سيلعب له ابنه. "اقرأ التفاصيل"

النصر يرفع مذكرة الاحتجاج ضد الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن قيام إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، برفع مذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، بسبب مشاركة محمد كنو لاعب وسط الزعيم، في مباراة الديربي التي أقيمت مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم دفع رسوم التقاضي، بعد تقديم الاحتجاج المبدئي لمراقب المباراة.

موعد عودة عبد الله مادو للمشاركة مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة المدافع عبد الله مادو للمشاركة في تدريبات النصر الجماعية، بعد غيابه بسبب الإصابة.

وأشار موقع "سبورت 24" إلى أن مادو سيعود للمباريات بداية من الجولة 12 أمام الطائي، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

هدف تاليسكا ضمن الأفضل في دوري روشن

حددت رابطة دوري روشن للمحترفين، أجمل 3 أهداف بالجولة العاشرة ضمن منافسات البطولة.

ونشر حساب دوري روشن عبر "تويتر" فيديو به الأهداف الثلاثة وهي: "ألكساندرو ميتريتا في مرمى الباطن، والنيجيري نواكايمي في مرمى الطائي والبرازيلي تاليسكا في مرمى الهلال".

Shahid