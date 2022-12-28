صفقة مبكرة في الميركاتو.. رودي جارسيا يوافق على رحيل ظهير النصر إلى الباطن

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Rudi Garcia - Stephane Jobard - Nassr 2022al nassr twitter
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تألق كونان دفعه للمغادرة

يقترب نادي الباطن السعودي من الحصول على خدمات ظهير فريق النصر الأيسر منصور الشمري، على سبيل الإعارة، في صفقة مبكرة من صفقات الميركاتو الشتوي السعودي.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن الصفقة على وشك الإتمام بعد أن توفرت كافة العناصر المطلوبة لإبرامها.

فقد وافق المدرب الفرنسي رودي جارسيا على إتمام الصفقة على أن تكون على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر.

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يأتي هذا في ظل صعوبة حصول الشمري على الفرصة في ظل تألق الإيفواري جيسلان كونان واستحواذه على مركز الظهير الأيسر في ملعب "العالمي".

وأكدت الصحيفة أن الصفقة سيتم حسمها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم قيد الشمري ضمن صفوف الباطن في يناير وحتى نهاية الموسم الجاري.

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