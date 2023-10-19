أخبار النصر اليوم | موعد اعتزال رونالدو .. ومفاجأة جماهير العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أخيرًا .. لجنة الانضباط تلبي طلب النصر في أزمة إيقاف سلطان الغنام

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات هامة في أزمة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

اقتربت النهاية؟ زميل كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزال نجم النصر!

يعتقد البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قادر على الاستمرار في الملاعب حتى يبلغ عمره 41 عامًا على الأقل. "اقرأ التفاصيل"

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مفاجأة قانونية .. حقيقة مشاركة أوسبينا مع النصر في دوري أبطال آسيا

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، عن حقيقة "أحقية" الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"التوقيع للنصر فقط كافيًا لاستدعائي" واعتراف رسمي بمجاملة نجم الهلال .. عندما تضرب "الواسطة" المنتخب السعودي!

"منتخب الهلال" هكذا يطلق الكثير من جماهير الأندية المنافسة على المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، بداعي ضم أكبر عدد من لاعبي الزعيم للأخضر مهما تعاقب المدربون على الفريق. "اقرأ التفاصيل"

"GOAT" .. جماهير النصر تُحضر لمفاجأة رائعة لكريستيانو رونالدو!

قررت جماهير نادي النصر التحضير لمفاجأة رائعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "عيونك فيها شماتة" .. إحراج إعلامي نصراوي بعد إصابة نيمار!

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر. "اقرأ التفاصيل"

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